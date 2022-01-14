Vali Dağlı: "Fiyat artışına karşılık denetimler tavizsiz sürdürülecek"

Dr. Zülkif Dağlı, "Arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespit edilmesi halinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin idari para cezaları ile karşı karşıya kaldığı ve bu konudaki denetimlerin tavizsiz sürdürülecek" dedi.

Son dönemde başta temel gıda ve tüketim malzemeleri olmak üzere piyasada görülen fahiş ve haksız fiyat artışları ile fiyat etiketi, fiyatları manipüle etme, haksız ticari reklam ve ticari uygulamalar, stokçuluk ve dara düşümü konularının görüşüldüğü Değerlendirme Toplantısı, Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı H. Eyüb Güler, yerel ve ulusal market zincirleri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artıran üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin, döviz kurundaki düşüşe paralel olarak satış fiyatlarını düşürmeleri konusunda da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini dile getiren Vali Dağlı, "Ticaret İl Müdürlüğümüzce resen ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerin aralıksız sürüyor. Market, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ile gıda toptancılarında sürdürülen denetimlerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespit edilmesi halinde üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin idari para cezaları ile karşı karşıya kaldığı ve bu konudaki denetimlerin tavizsiz sürdürülecek" diye konuştu.