Vali Dağlı, Havza'da öğrencilere karne dağıttı

Dr. Zülkif Dağlı, Havza ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Havza İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı ve protokol üyeleri karşıladı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı burada bekleyen öğrenci velileri ile bir süre sohbet ettikten sonra 2022-2023 eğitim- öğretim yılı ikinci yarısında inşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Havza İmam Hatip Ortaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilere karne ve hediyelerini dağıtan Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini tavsiye ederek, okul öğretmenleri ile bir araya geldi. Karne programı sonrası Vali Dağlı tören sonrası ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Vali Dağlı, Havza'da inşaatı devam eden hükümet konağı binası, Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı, Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası ile Havza Kaymakamlığı Lojman inşaatını ziyarete ederek yürütülen çalışmalar hakkında Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı ve ilgililerden bilgiler aldı.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Binası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı Havza'da bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, “2022 - 2023 eğitim-öğretim yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayan Havza İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerimize karnelerini verdik. Bugün itibari ile Samsun genelinde 285 binin üzerindeki öğrencimiz karne aldı. 20 bin 663 öğretmenimiz ile birlikte öğrencilerimiz bugün itibari ile tatile girdi. İnşallah sağlıklı bir şekilde yaz tatillerini geçirip eylül ayında eğitim-öğretime başlarız. Örneğin İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yaptık. Ardından şuan bulunduğumuz meslek lisemiz, meslek lisemizin daha önceden bitirilmiş olan atölyemiz olmak üzere yüzde 99'u tamamlandı ve eylül ayı itibari ile burayı da açacağız” dedi.

Vali Dağlı, Havza'daki yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Burada Havza'ya özgü ve Havza OSB'de açılan ve çalışacakları eğitmek üzere çok güzel bir kalkınma ajansı projesi hazırladık. Yine bundan önce hükümet konağı binamız depreme dayanıklı değildi bilindiği üzere, bu konuda doğru bir adım attık. Buraya gelmeden hükümet konağımızın inşaatını gezdik. İnşaatımızın iyi ve hızlı bir şekilde devam ettiğini ve 2024 yılının bahar aylarında bitimin planlandığını ve inşallah 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Ardından yine belediyemizin; önceki dönemlerden kangren şeklinde bekleyen dere üzerindeki dükkanların deplase etme ve onlara yerinden taşımak üzere bir dükkan projemiz var pazar yerimizde. Havza Belediyesi Kapalı Yöresel Ürünler ve Sebze Pazar Yerinin inşaatının güzel şekilde devam ettiğini gördük. Ardından Havza için önemli olan, tabii önemli sporcuların yetişmekte olduğu Havza'da yüzme sporunu da yaygınlaştırmak zorundayız. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumun da inşaatının yüzde 50 tamamladığını ve yapımın devam ettiğini gördük. İnşallah o da önümüzdeki eylül-ekim gibi açılışını yapıp orada Havza'daki öğrencilerimizi Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne dahil etmiş olacağız. Bu manada gerçekten Havza'da yenileme hem inşaatlarımızın yenilenmesi hem okullarımızın yenilenmesi çalışmalarımız çok süratli bir şekilde devam ediyor. Belediyemizin kendi çalışmaları var. Yine modern ve katlı otoparkında son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah zaten önemli bir konumda olan Samsunumuza İç Anadolu'dan giriş konumunda olan, tarihi ve kaplıcaları bilinen Havzamız çok önemli bir ilçemiz bunlar ile birlikte daha iyi yerlere gelecek.”

Samsun Valisi Dağlı programın son bölümünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Termal Fizik Tedavi Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgiler aldı.