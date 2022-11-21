Vali Dağlı: “Hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamamalı”

Dr. Zülkif Dağlı, olumsuz hava şartları nedeniyle hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Samsun genelinde alınacak kış trafik tedbirleri, üniversitelerde alınan/alınacak güvenlik ve barınma tedbirleri, kırsal mahalle ziyaretleri ve TEKNOFEST 2023 başvurularının teşvik edilmesi başta olmak üzere çeşitli konuların görüşüldüğü toplantı, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kolluk birimleri ile ilgili kamu kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu

Samsun'da 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, bu konudaki denetimlerin tavizsiz yürütüleceğine dikkat çeken Vali Dağlı, ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmalarının hayati önem arz ettiğini ve vatandaşların bu konuda göstereceği hassasiyetin can ve mal kaybını önleme noktasında oldukça önemli olacağını vurguladı.

“Vatandaşımız mağduriyet yaşamamalı”

Havaların soğumasıyla birlikte yaşanması muhtemel olumsuzluklara değinen Dağlı, bu konuda bütün kaymakamlarının kendi ilçeleriyle ilgili çalışma yürüttüğünü belirterek, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlar nedeniyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Talep ve şikayetler ivedilikle sonuçlandırılmalı”

Vatandaşların sorunlarına çözüm bulabilmek ve vatandaş-devlet bütünleşmesini daha da pekiştirmek amacıyla tüm kaymakamlardan kırsal mahalle ziyaretlerine azami hassasiyet göstermelerini ve vatandaşların gelmesini beklemeden kendilerinin vatandaşlara mahallinde ulaşmalarını isteyen Samsun Valisi Dağlı, vatandaşlar tarafından ifade edilen talep/şikâyetlerin de imkanlar dahilinde ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Vali Dağlı ayrıca, tüm ilçelerde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullar da dahil olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesinde eğitim-öğretim gören hiçbir öğrencinin başta barınma ve güvenlik olmak üzere hiçbir sorunla karşılaşmamaları için gayret gösterdiklerini açıkladı.

TEKNOFEST'te 40 bin proje hedefi

Samsun'un ev sahipliğinde yaklaşık 900 bin kişinin katılımıyla dolu dolu geçirilen TEKNOFEST KARADENİZ'e Samsun'dan rekor sayıda yaklaşık 35 bin proje ile katılım gösterildiğini, 201 takımın finalist olduğunu ve 18 takımın da ödül aldığını hatırlatan Dağlı, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan TEKNOFEST 2023'e başvuruların 30 Kasım'a uzatıldığını hatırlatarak, bu yıl Samsun olarak hedefledikleri 40 bin projeye ulaşabilmek ve çok daha büyük başarılar elde edebilmek için gençlerin proje başvurularına yönlendirilmesi ve teşvik edilmesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.