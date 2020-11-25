Vali Dağlı: “Kadınlar bizim diğer yarımız”

Zülkif Dağlı, “Kadınlar bizim diğer yarımız. Diğer yarımız olmasa hiçbir zaman bu dünyada bizim mutlu ve mesut yaşamamız mümkün değil” dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtıma Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet eylemlerini engellemek adına geliştirilen bu uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirdi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “KADES uygulamasını son derece önemsiyoruz. Çünkü kullanımı çok kolay. Hemen indirmek suretiyle kolay bir uygulaması var. Yardım için her zaman başvurulabilecek bir uygulama olduğunu biliyoruz. Uygulamanın kullanımının artırılmasını istiyoruz. O yüzden bugün ve bu hafta bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Olması gereken sağlam aile temeline dayalı birliktelikler. Çünkü kadınlar bizim diğer yarımız. Diğer yarımız olmasa hiçbir zaman bu dünyada bizim mutlu olmamız ve mutlu mesut yaşamamız mümkün değil. Bu manada diğer yarımızı da aynı kendimiz gibi empati yapmak suretiyle bu birlikteliği oluşturacağız inşallah” dedi.

Yapılan dijital tanıtım beğeni topladı.