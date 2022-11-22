Vali Dağlı: “Kavak Samsun'un parlayan yıldızı”

Dr. Zülkif Dağlı, Kavak'ın Samsun'un parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, beraberinde Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve İlçe Kaymakamı Faruk Atar ile Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Kavak OSB'nin hızla büyüdüğünü söyleyen Vali Zülkif Dağlı, “Kavak OSB gelişen yapısı ile Samsun'un parlayan yıldızı oldu. Kavak ilçemizin 5. bölge desteklerinden de istifade ediyor olması yatırımcının ilgisini buraya çekiyor. Bölgedeki 3. etap çalışmaları da tamamlandığında Kavak OSB artan sanayi yatırımları ve istihdam olanakları ile Samsun'un önemli bir ilçesi olacak" dedi.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulundan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise “Bugün ilçemizde valimizi ağırladık. Organize Sanayi Bölgemizde yaptığımız bir istişare toplantısı ardından bölgede gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Halen 40 sanayi tesisinin faaliyette bulunduğu bölgemiz devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla daha da genişleyecektir. Hedefimiz ilçemizi Samsun'un sanayi üssü yapmaktır. Bu yolda bize büyük destek veren valimize şükran borçluyuz” diye konuştu.