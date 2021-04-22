Vali Dağlı kısıtlama öncesi uyardı: "Tehlike henüz geçmedi"

Dr. Zülkif Dağlı kısıtlaması öncesi uyarılarda bulunarak, "Vaka sayılarında düşüş eğilimini yakalamış bulunmaktayız. Ancak tehlike henüz geçmedi ve mutasyonlu virüs en ufak bir rehavet ortamında çok daha hızlı bir yayılım gösterebilir" dedi.

Üç gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşa uyarılarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Hem sizlerin hassasiyeti hem de kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında düşüş eğilimini yakalamış bulunmaktayız. Ancak tehlike henüz geçmedi ve mutasyonlu virüs en ufak bir rehavet ortamında çok daha hızlı bir yayılım gösterebilir. Salgının etkilerini en aza indireceğimize yönelik inancımızın arttığı bu süreçte, 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, salgın zincirinin bir nebze olsun kırılması ve düşüşün kalıcı olması açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Elbette asıl faydayı, kısıtlama süresince tedbir ve kurallara uyarak, iftar, sahur ve teravihlerde kesinlikle bir araya gelmeyerek, taziyeleri telefonla yaparak kendi çabamızla görebileceğimizi unutmayalım. Aşılama çalışmalarımız kısıtlama süresince de gece 24.00'e kadar devam edeceğinden, isteyen vatandaşlarımızın iftardan sonra da aşı yaptırabileceğini ve kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini bir kez daha hatırlatmak istiyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.