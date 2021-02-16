Vali Dağlı: "Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevi"

Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Birçok farklı habitatları bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir" dedi.

Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı Vali Dağlı'nın başkanlığında kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Kızılırmak Deltası ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sunum yapılarak, Devlet ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nün projeleri ve kaçak avcılığın önüne geçmek için alınacak ilave tedbirler değerlendirildi. Vali Dağlı toplantıda, Kızılırmak Deltası'nın önemli bir sulak alan olduğunu belirterek, "Sulak alanların, yer altı ve yerüstü su dengesini koruma koruma, taşkın ve kuraklıkları önleme, sıcaklık dengesini sağlama, flora ve faunaya yaşam alanı olma gibi sayısız faydaları vardır. Birçok farklı habitatları bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir" dedi.