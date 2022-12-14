Vali Dağlı: “Kudüs'ün barış ve huzura kavuşması için gündemde tutulması gerekir”

Dr. Zülkif Dağlı, Kudüs'ün barış ve huzura kavuşması için her zaman gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Valiliği'nin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kudüs Platformu iş birliğiyle uygulanan kitap tahlil programı kapsamında Atakum Onur Ateş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kitap dağıtım töreninde öğrencilere Prof. Dr. Bünyamin Erul'un kaleme aldığı Kudüs ve Aksa kitabını dağıttı.

Mescid-i Aksa'yı bağrında barındıran Kudüs'ün evrensel bir değer olduğuna dikkat çekerek, Müslümanların ilk kıblesi oluşu ve Hazreti Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) Miraç'a yükseldiği yer olması nedeniyle Müslümanlar için ayrı bir ehemmiyeti bulunduğunu ifade eden Vali Dağlı, yıllardır acı ve gözyaşının hüküm sürdüğü bu coğrafyanın yeniden barış ve huzura kavuşması için her zaman gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl da çeşitli okullarda dağıtım yaptıkları ve öğrencilerin sene sonunda tahlil paneliyle her yönüyle değerlendirdiği Kudüs ve Aksa kitabını bugün de 4 okulda 555 öğrenciye dağıtacaklarını kaydeden Zülkif Dağlı, bu etkinliği Kudüs'ün unutturulmaması anlamında çok kıymetli gördüklerini belirterek, aynı zamanda gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları noktasında da önemli faydalar sağlayacağına inandığını bildirdi.

Kitap dağıtımının ardından okulda bulunan zeka oyunları salonunu ziyaret ederek satranç, mangala ve labirent gibi zeka oyunlarla beyin jimnastiği yapan öğrencilere başarılar dileyen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, daha sonra okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.