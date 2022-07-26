Vali Dağlı: "Kur'an kursları Türkiye'nin manevi kalkınması için önemli"

Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye'nin manevi kalkınması konusunda önemli bir misyon üstlenen ve yavruların sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlı olan 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaşması noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Atakum İlçe Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu'nu protokol üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Kurstaki her yaştan çocuklarla sohbet eden Dağlı, Kur'an okumayı öğrenenlerden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Türkiye'nin manevi kalkınması konusunda önemli bir misyon üstlenen ve yavruların sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlı olan 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaşması noktasında gayret gösterdiklerini ve bu konuda ciddi bir ivmenin yakalandığını belirten Vali Dağlı, dini eğitimlerin yanı sıra masa tenisi, satranç, akıl ve zeka oyunları gibi eğitimlerin de verildiği cami gençlik merkezlerinin sayılarını artırmak için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Vali Dağlı, hep birlikte yürütülen gayretleri çalışmaların neticesinde manevi temelleri sağlam atılmış çocukların hem aileleri hem de Türkiye ve Türk milleti için iyi ve hayırlı nesiller olarak yetişeceklerine inandığını vurguladı.