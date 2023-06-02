Vali Dağlı: “Model Fabrika'da sistem Temmuz ayında başlayacak”

Dr. Zülkif Dağlı, pilot olarak seçilen 8 ilden biri olan Samsun'da Model Fabrika sisteminin Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) Temmuz ayında başlayacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, protokol üyeleriyle birlikte 2021-2022 yıllarında Samsun'da kalkınma ajansı mali desteği ile tamamlanarak hayata geçirilen projeler için Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen Teşekkür Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı. Vali Dağlı, 2021 yılından bugüne kadar tamamlanan 18 proje için çeşitli kurumların müdür ve temsilcilerine belgelerini verdi.

“Model Fabrika'da sistem Temmuz ayında başlayacak”

Merkez OSB'de faaliyete geçecek Model Fabrika'nın sisteminin çalışması için gün saydıklarına dikkat çeken Zülkif Dağlı, “Bu binanın tanıtılması açısından da toplantımızın Cerrahi Aletler Müzesi'nde yapılmasını önemsiyorum. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde ‘Model Fabrika' projemiz var. Bu çalışma 8 ilde başladı. Şu anda Samsun ve Eskişehir gündeme geliyor. Eskişehir'in binası vardı. Biz 6 ay gibi bir sürede binamızı bitirdik. Çalışacak personelimiz alındı ve eğitime de başladılar. Temmuz'un başı gibi sistem çalışmaya başlayacak ve çok güzel bir proje olacak. Yalın üretim, israf yapmadan verimliliği arttırmaya yönelik üretim tarzı burada etkili olacak. Bu manada müteşebbislerimiz, sanayicilerimiz ve kamu kurumlarımızla beraberiz. Belediyelerimiz de güzel destekler veriyorlar“ dedi.

Kalkınma ajanslarına sadece mali kaynak için değil şehre değer katacak projeler için başvurulması gerektiğinin altını da çizen Dağlı, “Ajanslardan para almak için projelere başlanılmaz. Böyle projelerde sonuca varamamıştır. Bir projeniz var ve başlangıç suyuna ihtiyaç duyulduğunda kalkınma ajansları bunlara cevap verecek kurumdur. Mantık bu olunca da projelerin başarılı olma oranı yüzde 100'e yaklaşıyor. Kamu kurumlarımız da projeleriyle kendilerini bu alanda güzel projelerle kendilerini belli ediyorlar. Proje birimlerinin güçlü olması ve nelerin yapılabileceğinin bilinmesi gerekiyor. Kurumlar vizyonları sayesinde yoluna devam edecektir. Kalkınma ajansının amacı sadece projelere destek vermek değildir. İlin sanayisine, ekonomisine, eğitimine yani tüm gelişmelere bir vizyon, strateji kazandırmak hem de uygulanmasını takip etmektir. Güzel çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Teşekkür belgesi almaya hak kazanan tüm kurumlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Törende Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlara belgeleri takdim edildi. Törene ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ve belge almaya hak kazanan kurumların temsilcileri katıldı.