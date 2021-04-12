Vali Dağlı: “Ramazan sofralarımıza, ibadetlerimize koronayı davet etmeyelim”

Dr. Zülkif Dağlı, “Bu Ramazan sofralarımıza, ibadetlerimize koronayı davet etmeyelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi koronadan koruyalım” dedi. Vali Dağlı, Ramazan ayı boyunca aşı uygulamasının, kamu hastanelerinde gece 24.00'e kadar devam edeceğini de açıkladı.

Samsun'da korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile aşı çalışmaları hakkında bilgi veren ve Ramazan ayında kurallara daha dikkatle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, “İlimizde korona virüse karşı devam eden mücadelede, tüm kamu kurumlarımızla birlikte etkin bir denetim ve kontrol süreci yürütüyoruz. Bu süreçte emniyet ve jandarma ekiplerimiz HES kodu kontrolleriyle, sağlık çalışanlarımız ise filyasyon ve aşı çalışmalarıyla önemli bir rol oynuyorlar. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmaların karşılığını alabilmemiz ve sizlerin de destekleriyle elde edeceğimizi umduğumuz kazanımları kalıcı hale getirmemiz adına mübarek Ramazan ayında da hepimizi önemli bir sınav bekliyor” ifadelerini kullandı.

"Sofralarımıza, ibadetlerimize koronayı davet etmeyelim"

“Bereketin ve huzurun ayı Ramazan'da da mücadeleyi şimdiye kadar olduğu gibi, hep beraber ve güçlü bir şekilde sürdürürsek, inanıyorum ki, bayramı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde karşılama şansına sahip olacağız” diyen Vali Dağlı, şöyle devam etti: “Bunun için tüm Samsunlu hemşehrilerimin birkaç konuya özen göstermesini istiyorum. İlk isteğim, bulaşın ev ve akraba arasındaki yayılımın hızını da dikkate alarak, kesinlikle kalabalık gruplarla ya da akraba, eş dostlarla iftarda bir araya gelmemeleri. Teravih namazlarını diğer akrabalarıyla bir araya gelmeden, aileleriyle, evlerinde kılmaları. İftarda eş dostla bir araya geleceğiz, teravihte sadece akrabalarım olacak, tanımadığımız kimse olmayacak, ne olur ki düşüncesine yenilmemeleri. Bir anlık dikkatsizliğin sevdiklerimizi aramızdan nasıl aldığını unutmamaları. Virüs en kolay, maskeleri indirdiğimiz, uzun süre kapalı ortamlarda bir araya geldiğimiz anlarda yayılıyor. Bu nedenle, sadece sevdiklerimle bir iftar yapacağım, teravih kılacağım demeyelim: İyi niyetle gerçekleştireceğimiz o iftar, kılacağımız o teravih namazı, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından düşünmek dahi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. İnşallah pandemiyi aşının gücüyle ve kurallara koşulsuz uyumumuzla yendikten sonra, önümüzdeki yıllarda hepsini telafi edeceğiz. Ama bu sene, ama bu Ramazan, sofralarımıza, ibadetlerimize koronayı davet etmeyelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi koronadan koruyalım.”

“Aşı uygulaması, kamu hastanelerimizde gece yarısı 24.00'e kadar devam edecek”

Ramazan ayı boyunca aşı uygulamasının, kamu hastanelerinde gece yarısı 24.00'e kadar devam edeceğini açıklayan Vali Dağlı şunları kaydetti:

“Kalabalığa girmek zorunda kaldığımız tüm noktalarda önlemlere riayet edelim. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına dikkat edelim ve hepsinden de önemlisi mutlaka aşılarımızı yaptıralım.

İlimizde 60 yaş üste vatandaşlarımız, eşleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edilen risk grubundaki vatandaşlarımızın aşıları, aşı ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Tüm kamu/özel hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizden aşı randevularını alabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca aşı uygulaması, kamu hastanelerimizde gece yarısı 24.00'e kadar devam edecek. Lütfen aşı randevularımızı alarak gün içinde ya da iftar sonrası kamu hastanelerimizde aşılarımızı yaptıralım.

Ramazan ayının bereketi, aşı uygulamasına vereceğiniz destek ve önlemlere katacağımız değerle inşallah hep birlikte korona virüse karşı olan mücadelemizi, hedefimiz olan mavi renge ulaşana kadar sürdürelim. Ramazan ayı zafer mücadelesinin ilk adımı, pandemiyle geçireceğimiz son Ramazan olsun.”