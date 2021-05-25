Vali Dağlı: “Samsun, bölge ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak”

Dr. Zülkif Dağlı, “İhracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firmalarımızın sayısı arttıkça Samsun'un her yerinde istihdamın da artacağına, bölge ve ülke ekonomimizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde “Daha çok ihracat, daha çok ihracatçıyla mümkün” anlayışıyla, KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi ve ihracat destekleri, pazar analizi, finansmanı hakkında bilgilendirilmesi ile dijital dönüşümünü teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı'nın açılışı, Dr. Zülkif Dağlı ve TİM Başkanı İsmail Gülle katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Programda, Samsun'da ihracatçıların önünü açacak, istihdama katkı sağlayacak yeni bir serbest bölge çalışmasına başlandığını belirten Vali Dağlı, “Tamamen ihracata yönelik planlanan üretim tesisleri faaliyete geçmek için gün sayıyor. Birçok alanda avantajlı konumda bulunan ilimizin kendine güveni tam. Müteşebbislerimiz, şehrimize yatırım yapmakta kararlı. İhracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firmalarımızın sayısı arttıkça Samsun'un her yerinde istihdamın da artacağına, bölge ve ülke ekonomimizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.