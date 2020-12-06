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Vali Dağlı: “Samsun olarak fedakarlık sınavındayız”

Samsun Valisi.

Dr. Zülkif Dağlı, “Korona virüs ile mücadelede Samsun olarak bir fedakârlık sınavındayız” dedi.


Uygulanan sokağa çıkma kısıtlama ile Samsun'da sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen kentte kısıtlamaya uyulduğu görüldü. Vali Dağlı bunun üzerine bir açıklama yaparak vatandaş şu sözlerle seslendi: “Korona virüsü ile mücadelede Samsun olarak bir fedakârlık sınavındayız. Unutmayın, korona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak mücadelemize ortak olan tüm Samsunlu hemşehrilerime teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız.”

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