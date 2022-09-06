Vali Dağlı: "Samsun'da 14 yeni okul inşaatı devam ediyor"

Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun genelinde 14 yeni okul inşaatının yanı sıra güçlendirme çalışmalarının da devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımları ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'nin altında olmasını sağlayacak" dedi.

Gelecek hafta başlayacak olan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı öncesi Samsun genelindeki okullarda yürütülen hazırlıklar ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve okul servis araçlarının denetimine yönelik olarak yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un eğitim ve öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması ve okulların eksiklerinin giderilmesi ile Samsun'un eğitim ve öğretimde başarı seviyesinin daha da yükselmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam ettiklerini belirten Vali Dağlı, "Başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığımız TEKNOFEST KARADENİZ'e ilimizden 35 bin projeyle katılım sağlanmasını ve 135 projenin de finale çıkmasını yürütülen çalışmaların güzel bir yansıması olarak görüyoruz. Bu durum geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan güvenin de bir kez daha tazelenmesine vesile oldu" diye konuştu.

"Derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'nin altında olmasını sağlayacak"

Samsun'da 14 yeni okulun yapımının devam ettiğini ifade eden Dağlı, "Samsun'un toplamda 60 bine yakın öğrenciye sahip iki adet üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında eğitim-öğretim gören 270 bini aşkın öğrencisiyle bir öğrenci kentidir. İlimiz genelinde 14 yeni okul inşaatının yanı sıra güçlendirme çalışmalarının da devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'nin altında olmasını sağlayacak. Fiziksel şartların iyileştirilmesiyle öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif, sanatsal vb. alanlarda başarısının artmasına ve öğretmenlerin de daha verimli çalışmalarına katkı sağlanacak" şeklinde konuştu.

Okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak öğrencileri her türlü olumsuzluktan korumak için gayret göstermeye devam edeceklerini belirten Dağlı, eğitim-öğretimin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumların titizlikle yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin daha da artırılacağını ve okul servisleri ile kantinlerin de daha sıkı denetleneceğini dile getirdi.