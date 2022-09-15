Vali Dağlı: "Samsun'da 4 yeni yük deposunun inşaat çalışmaları 2022 yılının sonunda tamamlanacak"

Dr. Zülkif Dağlı, "Lojistik Merkezi'nde toplam 5 bin metrekarelik 4 yeni kuru yük dökme deposunun inşaat çalışmaları 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

Samsun Lojistik Merkezi Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Lojistik sektöründe Türkiye'nin kuzey kapısı konumundaki Samsun Lojistik Merkezi'nde yürütülen yeni depo inşaat çalışmaları, arazi içerisindeki sosyal alanların faaliyete geçirilmesi konusunda yapılan çalışmalar ile açık ve kapalı depolama alanı kiralama taleplerinin görüşüldüğü toplantıda, Samsun Lojistik Merkezi'nde bulunan paletli yüke uygun toplam 80 bin metrekarelik 3 tip deponun tamamının nakliye, depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılıkta kullanılmak üzere firmalara kiralandığını ifade eden Vali Dağlı, depo kiralama talebinde yaşanan artışları, yeni inşaatlarla depolama alanlarını genişleterek karşılamanın gayretinde olduklarını söyledi.

Daha önce tamamlanan toplam 8 bin 750 metrekarelik 7 adet kuru dökme yük deposunun da tamamının firmalara kiralanmış durumda olduğunu belirten Dağlı, bunlara ek olarak devam eden toplam 5 bin metrekarelik 4 yeni kuru dökme yük deposunun inşaat çalışmalarının da 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.