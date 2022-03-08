Vali Dağlı: “Samsun'da ayçiçek yağı sorunu yok"

Samsun'da haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma ve stokçulukla ilgili denetimlere etkin bir şekilde devam ediliyor. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun'da ayçiçek yağı ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor” dedi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kanunlar uyarınca Samsun'da haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma ve stokçuluğa yönelik gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine denetimlerini sahada etkin bir şekilde sürdürüyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili olarak; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yeni düzenlemeye gidildi. Kanunun ek-1'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde 100 bin Türk Lirası'ndan 2 milyon Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanıyor.

Konuyla ilgili Vali Dağlı yaptığı değerlendirmede, “Son günlerde Türkiye'de ayçiçek yağı stoklarında sıkıntı olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Samsun'da da ayçiçek yağı ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın da belirttiği üzere ülkemizde yeteri kadar yağ stoku bulunuyor. Devlet olarak bu konuda fırsatçılığa izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Vali Dağlı, haksız fiyat artışı, satıştan kaçınma ve stokçuluk suretiyle piyasada darlık oluşturan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere idari para cezası verilmek üzere tespit tutanakları tanzim edilerek Ticaret Bakanlığına sunulduğunu söyledi. Bu konudaki denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüleceğini kaydeden Vali Dağlı, vatandaşların da kanuna aykırılık olduğunu düşündükleri durumlarda Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Şikayet Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması üzerinden de gerekli şikayet başvurusunda bulunabileceğini sözlerine ekledi.