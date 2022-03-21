Vali Dağlı: “Samsun'da kar yağışında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı”

Dr. Zülkif Dağlı, kar yağışının etkili olduğu 3 günlük süre zarfında Samsun'da genel hayatı olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada karla mücadele çalışması hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Kar yağışının Samsun genelinde etkisini göstermeye başladığı 17 Mart Perşembe akşam saatlerinden itibaren yağış miktarları ve yol durumları Afet ve Acil Durum Yönetim(AFAD) Merkezimizde yakinen ve anlık takip edilmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarımız tarafından başta yol açma ve tuzlama çalışmaları olmak üzere gerekli tüm çalışmalar yapılmıştır. 18 Mart Cuma sabahı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde gerçekleştirilen ve karla mücadele çalışmalarının son durumunun değerlendirildiği toplantının ardından ilgili tüm birimlerimiz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda 7/24 esasına göre ikinci bir emre kadar çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte olup, ihtimaller değerlendirilerek Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma gruplarının temsilcileri de ihtiyaç duyulması halinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplanmak üzere kendi konuşlanma alanlarında hazır bekletilmiştir” denildi.

1050 ton tuz, 484 ton solüsyon kullanıldı

Açıklamanın devamında karla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

“18-19-20 ve 21 Mart 2022 tarihlerinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine toplamda 32 ihbarın geldiği süreçte, Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası, 161 operatör ve şoför ile 125 işçi olmak üzere toplamda 286 personel ile çalışmalara katılarak, güzergahı olan 5 bin 252 km'lik yolun 2 bin 300 km'lik kısmında çalışma yürütmüş olup, çalışma esnasında 300 ton tuz ve 184 ton solüsyon kullanmıştır. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ise 800 km'lik yolda 40 iş makinesi 90 personel ile çalışma yürütmüş olup, 750 ton tuz ve 300 ton solüsyon kullanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüzce de aynı süreçte günlük ekiplere ilaveten 3 kara ambulansı, 1 pajero ve 1 UMKE ekibi görevlendirilmiş olup; 18 Mart 2022 tarihinde 433, 19 Mart 2022 tarihinde 322 ve 20 Mart 2022 tarihinde 219 vakaya müdahale edilmiştir.”

“Samsun'da genel hayatı olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşılmadı”

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu süreçte yolların trafiğe açık bulundurulması, güvenli trafik akışının sağlanması ve hasta vatandaşların hastaneye ulaştırılması başta olmak üzere tüm alanlarda 7/24 esasına göre fedakarca görev yapan tüm personele ve imkanlarını seferber eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Dağlı, ekiplerin gayretlerinin yanı sıra uyarıları dikkate alarak başta kış lastiği konusu olmak üzere kendi tedbirlerini alan vatandaşların da hassasiyeti neticesinde bugüne kadar geçen 3 günlük süre zarfında Samsun'da genel hayatı olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşılmadığını söyledi.