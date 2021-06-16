Vali Dağlı: “Samsun'u Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasında”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle sağlık, spor ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Samsun'un turizmde bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal/kültürel mirasının keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla düzenlenen ‘İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür, termal, sağlık ve spor turizmi alanında Samsun'un ciddi potansiyelinin olduğunu belirten Vali Dağlı, bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin Turizm Eylem Planına göre yoğunlaştırılacağını ifade etti.

Vali Dağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle sağlık, spor ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. İlimizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumluların dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmeleri önem arz etmektedir."