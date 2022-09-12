Vali Dağlı: "Samsun'un eğitimdeki başarı seviyesinin daha da yükselmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz"

Dr. Zülkif Dağlı, ilk ders zilini çaldı ve miniklere ders kitaplarını dağıttı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyeleriyle birlikte, İlkadım Tepecik İlkokulu'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama törenine katıldı. 3 aylık yaz tatilinin ardından okullarına kavuşan miniklerin heyecanına ortak olan Vali Dağlı ders kitaplarını dağıttı.

Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını geleceğin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarla birlikte yaşadıklarını belirten Vali Dağlı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti. Vali Dağlı bu yıl yaklaşık 270 bin öğrencinin bin 252 okulda eğitim-öğretim göreceğini, Samsun'da yaklaşık 25 bin eğitim çalışanın ise çocukların çok daha kaliteli ve verimli bir eğitim alabilmesi için görev yapacağını ifade ederek, yeni dönemin tüm çocuklar, öğretmenler, eğitim camiası ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Dağlı, çocukları gelişen ve değişen dünya ile birlikte teknolojiye hâkim, bilime yön veren, aynı zamanda da milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydederek, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında başarılı bir şekilde Samsun'un ev sahipliği yaptığı TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bine yakın ziyaretçinin katıldığını ve çoğunun çocuk ve öğrenci olduğuna dikkat çekti. Vali Dağlı Samsun'dan 35 bin projeyle katılım sağlanması ve 135 projenin de finale çıkmasının kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayarak, bu başarıyı, yürütülen çalışmaların güzel bir yansıması olarak gördüklerini söyledi. Katılımdan dolayı geleceğin teminatı çocuklara olan güvenin bir kez daha tazelendiğini belirten Vali Dağlı, bundan sonraki süreçte Samsun'da tüm okullarda teknolojik tasarım atölyesi ve dijital kodlama sınıflarının yapılmasının planlandığını dile getirdi.

En büyük beşeri sermayenin ve geleceğin nesli olan çocuklara okul sürecinde derslerin yanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile geçirmeleri ve her fırsatta bol bol kitap okumaları tavsiyesini yineleyen Vali Dağlı, kendilerinin de Samsun'un eğitim-öğretim noktasındaki başarı çıtasının yükseltilmesi, derslik sayısının artırılması ve okulların eksiklerinin giderilmesi ile Samsun'un eğitimdeki başarı seviyesinin daha da yükselmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirerek, bir kez daha 2022 -2023 eğitim-öğretim yılının Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını belirtti.