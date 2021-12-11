Vali Dağlı: "SERA OSB çok büyük kazanç olacak"

Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bafra SERA OSB ilimiz ve ülkemiz için de çok büyük bir kazanç olacak" dedi.

Hem tarım hem de sanayi kenti olmanın avantajını değerlendirip istihdam ve üretimi artırarak Bafra ilçesini daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini belirten Vali Dağlı, "Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek işlerini kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu noktada Bafra SERA OSB, yatırım yapacak yatırımcılara 5. bölge teşvikleri ile büyük avantajlar sunacak ve bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getirecek. Seralarda üretilecek nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler ile birlikte ihracatın artırılması, ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için de çok büyük bir kazanç olacak" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca 23 Kasım tarihinde Bafra Heyeti ve SERA OSB yöneticilerinin, Antalya'da sera üretimi yapan çiftçi ve üreticilere yaptıkları ziyaret ile 24-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın Bafra SERA OSB'ye verebileceği katkılar ve görüşmeler değerlendirildi.

Vali Dağlı toplantı sonrası Bafra SERA OSB'de devam eden altyapı inşaat çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

1194 dekar alana sahip Bafra SERA OSB'nin toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlendiğini ve Bafra SERA OSB'de yatırımcıların fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapmalarının planlandığını belirten Dağlı, OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verildiğini ve bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmelerin de yer almasının düşünüldüğünü ifade etti.

Vali Zülkif Dağlı, “Yatırımcılarımız ile yaptığımız ön talep araştırmasında yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmak için oldukça istekli olduklarını gördük ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Dağlı, ayrıca Bafra SERA OSB'de altyapı inşaat çalışmalarının yüzde 25 seviyelerine geldiğini söyleyerek çalışmaların hızlandırılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi noktasında yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.