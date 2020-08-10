Vali Dağlı: “Sorunların üstesinden gelmek için el birliği içinde çalışacağız”

Zülkif Dağlı, sorunların üstesinden gelmek için el birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesini ziyaret etti. Kaymakamlık önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Dağlı, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile tanıştı. Daha sonra kaymakamlığı ziyaret eden Vali Zükif Dağlı, ilçe hakkında brifing aldı.

Vali Zülkif Dağlı kaymakamlık çıkışında yaptığı konuşmada ilçeye sorunları yerinde tespit etmek, ihtiyaçlarını anlamak ve bu sorunları çözmek için geldiğini söyledi. Kaymakamlığı ziyaret ettiğini ve bir dizi ziyaret daha gerçekleştireceğini belirten Dağlı, sorunların üstesinden gelmek için el birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve Ziraat Odasını da ziyaret eden Vali Dağlı, semt pazarını gezerek esnafla sohbet etti.

İlçe merkezindeki ziyaretlerini tamamlayan Vali Dağlı, Kuzey Irak'ta şehit düşen ve dün toprağa verilen Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın Çekalan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyaretlerde Vali Dağlı'ya Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz da eşlik etti.