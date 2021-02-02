İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Dağlı: “Tedbirlere toplumsal olarak uymalıyız”

Samsun Valisi Doç.

Dr. Zülkif Dağlı, "Kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uymamız halinde salgını kontrol altında tutabiliriz" dedi.


Korona virüs vakalarının il genelindeki seyri ile uygulanacak tedbir ve denetimlerin görüşüldüğü “Kovid-19 Pandemi Toplantısı”, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıda konuşan Vali Dağlı, vatandaşların belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesinin salgınla mücadelenin başarısı için en önemli unsur olduğunu belirterek, "Kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uymamız halinde salgını kontrol altında tutabiliriz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.