Vali Dağlı: “TEKNOFEST şehre turizm anlamında hareketlilik getirecek”

Dr. Zülkif Dağlı, Samsun merkezli düzenlenecek TEKNOFEST 2022'nin şehre turizm anlamında önemli bir hareketlilik getireceğine inandığını söyledi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve T3 Vakfı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam'ın da bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Samsun'un turizmde bir marka haline gelmesi ve tanıtılması noktasında yürütülen çalışmalarla kültür, termal, sağlık ve spor turizmi başta olmak üzere Samsun'un tüm potansiyellerini harekete geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022'nin hem festival süresince hem de bırakacağı kalıcı izlerle sonraki yıllarda da Samsun'a turizm anlamında önemli bir hareketlilik getireceğine inandığını ifade eden Vali Dağlı, bu doğrultuda belediyelerden kaymakamlıklara, rehberlerden otel işletmecilerine kadar herkesin iyi ve ortak bir motivasyonla hareket etmesinin çok önemli olduğunu ve bu konuda herkese sorumluluklar düştüğünü ifade etti.