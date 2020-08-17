Vali Dağlı temel atma törenine katıldı

Alaçam ilçesine gelen Vali Dağlı, Vali yardımcısı Hasan Balcı, Alaçam'a vekaleten bakan Yakakent Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı İlyas Acar ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Temel atma töreni öncesi vali yardımcısı Hasan Balcı, inşaat hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan duanın ardından Vali Dağlı tarafından hükümet konağının temeli atıldı.

Vali Dağlı, "Temel atma törenini pandemi dolayısıyla çok kısıtlı sayıda bir kadromuzla yaptık. Alaçam hükümet konağımız gerçekten önemliydi. Bu manada temelimizi attık. Yaklaşık yıl sonra buranın inşaatı bitmiş olacak. Binanın açılışını da hep birlikte yaparız diye temenni ediyorum. Burada sayın İçişleri Bakanımıza, yine bakanlığımız kadroları ve tüm emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Bu manada da Alaçam ilçemizin önemli bir sorunu bitmiş olacak. Çünkü kamu kurumlarımızın çoğunluğu değişik yerlerdeydi.Burada toplamış olacağız" dedi.

Vali Dağlı, kaymakamlık makamında Kaymakam Eroğlu ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.