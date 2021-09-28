Vali Dağlı: “Üniversite öğrencileri için her türlü imkan seferber edilecek”

Dr. Zülkif Dağlı, şehre gelecek üniversite öğrencileri için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

2021-2022 akademik yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nde eğitim görmek üzere Samsun'a gelen gençlerin barınma konusunda sorun yaşamamaları için yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tüm ilçelerde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullar da dahil olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesine yerleşen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamaması ve bu konunun derslere odaklanmalarına engel olmaması için gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Dağlı, birçoğu ailelerinden ilk kez uzak kalacak olan gençlerin KYK yurtlarının ev sıcaklığındaki konforlu odalarında ağırlamanın yanı sıra, kamu misafirhanelerinde de bir süre konuk edeceklerini belirterek, başta barınma ve güvenlik olmak üzere hiçbir sorunla karşılaşmamaları için her türlü imkanı seferber ederek yanlarında olacaklarını ifade etti.