Vali Dağlı: “Uyuşturucu, gençleri hedef alan toplumsal bir sorundur”

Dr. Zülkif Dağlı, uyuşturucu madde kullanımının toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit ettiğini belirterek “Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi hedef alan önemli bir toplumsal sorundur” dedi.

26 Haziran tarihi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1987 yılında aldığı kararla ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' olarak belirlendi. Dr. Zülkif Dağlı, günün anlamına ilişkin yayınladığı mesajda uyuşturucunun sağlığa zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına etki ettiğini ifade etti.

“Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor”

Vali Dağlı mesajında, “Hepimiz biliyoruz ki uyuşturucu madde kullanımı, toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit ederek geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi hedef alan önemli bir toplumsal sorundur. Özellikle terörün ve organize suç örgütlerinin finansman araçlarından biri olan uyuşturucu ticaretini önlemek, terör örgütlerinin maddi gücünü zayıflatmak bakımından da önemlidir. Bizler, tüm kurumlarımızla birlikte, gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için de çalışmalarımızı kapsamlı ve sonuç odaklı bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gayret gösteren tüm personelleri de tebrik eden Vali Dağlı, şu ifadelere yer verdi:

“Bu konudaki mücadelemize vatandaşlarımızın sağlayacağı katkı da son derece önem arz etmektedir. Bu anlamda, Bakanlığımızın ‘Uyuma' projesi çerçevesinde yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği mobil uygulama ile nerede olursanız olun uyuşturucu kullanımı ve ticaretine dair ihbarlarınız tek bir tuşla güvenlik güçlerimize ulaşabilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nün, evlatlarımızı uyuşturucu madde bağımlılığından korumak adına yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması için bir vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.”