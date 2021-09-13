Vali Dağlı: “Vatandaşlarımızı aşılama çalışmalarına destek olmaya davet ediyoruz”

Dr. Zülkif Dağlı, “Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızın okullarından uzak kalmaması ve toplum olarak sağlıklı günlere kavuşmamız için değerli vatandaşlarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşılama çalışmalarına destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Vali ve Rektör öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Dr. Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve protokol üyeleriyle birlikte, Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kalkınma ve ilerleme yolunda ülkeyi hedeflerine ulaştıracak en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri için çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde de yetiştirmeliyiz. Ben bu vesileyle öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamızın ‘İlköğretim Haftası'nı tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” diye konuştu.

Semih Gökyar Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Programının ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Dağlı ve Rektör Ünal, OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Devran Bıldırcın Gökyar'ın vefat eden oğlu Semih Gökyar'ın anısını yaşatmak adına OMÜ Tıp Fakültesi kadın öğretim üyeleri tarafından donatımı yapılan Semih Gökyar Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirerek, günün anısına öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Korona virüs değerlendirme toplantısı

Samsun'da korona virüsle mücadelede gelinen son durum, aşılama çalışmaları ile geçen hafta itibarıyla başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yönelik tedbirlerin görüşüldüğü Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlköğretim Haftası münasebetiyle Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulunda düzenlenen kutlama programına katıldığını ve okulların uzun bir aranın ardından açılması nedeniyle öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu müşahede ettiğini, bu nedenle eğitim-öğretimin korona virüs sebebiyle kesintiye uğramaması için toplumum tüm kesimine önemli sorumluluk düştüğünü belirten Vali Dağılı, “Samsun olarak ilk doz aşılamada yüzde 84,4 oranına ulaştık. 2. dozda da yüzde 75'in üzerine çıkmak için sağlık çalışanlarımız ilimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızın okullarından uzak kalmaması ve toplum olarak sağlıklı günlere kavuşmamız için değerli vatandaşlarımızı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aşılama çalışmalarına destek olmaya davet ediyor ve halen büyük bir öneme sahip maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemelerini özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.