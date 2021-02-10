İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Dağlı: "Virüse karşı hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"

Samsun Valisi Doç.

Dr. Zülkif Dağlı, " Bu virüse karşı verdiğimiz savaştan, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.



Vali Dağlı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, korona virüse karşı tedbirler, devam eden denetimler ve salgınının ilimizdeki son durumu hakkında brifing aldı. Salgın ile mücadelenin ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirten Dağlı, "Vatandaşlarımızın bu mücadelede belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesi, mücadelenin başarısı için en önemli unsurdur. Yaklaşık bir yıl önce sosyal hayatımızı ve sağlığımızı ciddi anlamda etkisi altına alan bu virüse karşı verdiğimiz savaştan, vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık ile en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.