Vali Dağlı: “YİKOB, toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10'unu gerçekleştiren kurum oldu”

Dr. Zülkif Dağlı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) artık Türkiye'de toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10'unu gerçekleştiren kurumlar haline geldiğini söyledi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı İbrahim Civelek ve YİKOB Şube Müdürleriyle toplantı gerçekleştirerek, mart ayının başında Antalya'da gerçekleştirilen YİKOB Zirvesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Samsun'da yürütülen kamu yatırımları, proje ve hizmetlerin son durumu hakkında brifing aldı.

YİKOB Zirvesi'ne Samsun YİKOB'dan katılan heyetin başında bulunan ve zirvenin ana gündemi olan YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi'nin geldiği nokta, program süresince yapılan değerlendirmeler ve izlenimleri hakkında Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya bilgi veren Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı İbrahim Civelek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı proje ortaklığıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tasarlanan YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi'nin son eğitim programının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve üst düzey kamu yöneticileri ile YİKOB'ların paydaşı diğer kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzeyde katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildiğini ve YİKOB'ların tüm yönleri ile değerlendirildiğini söyledi.

“YİKOB, toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10'unu gerçekleştiren kurum oldu”

Toplantı sonrası konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları artık ülkemizdeki toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile yüzde 10'unu gerçekleştiren kurumlar olmuşlardır. Bu rakamlar sekiz yıllık geçmişe sahip bir kuruluş için fazlasıyla kıymetlidir. Bu çerçeveden bakıldığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları fonksiyon olarak yerelde yatırımları koordine eden, kurum ve kuruluşlara rehberlik eden valiye bağlı bir kuruluştan; il düzeyinde yatırımları bizzat gerçekleştiren, her geçen gün kapasitesini arttıran kamu aktörlerine dönüşmüşlerdir. Bizler de ebetteki YİKOB'u çok önemsiyoruz. İstisnasız her ayın ilk Salı günü toplanıp devam eden yatırımlarımızı, o yatırımı bizzat takip etmekle görevli teknik personelden dinliyor, ara ara bu toplantılara diğer paydaşları da dâhil ederek varsa koordinasyon gerektiren konulardaki sorunları gidermeye çalışıyoruz. Yine idari olarak da yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın himayelerinde yaklaşık iki yıldır yürütülen ve sonuçları itibarıyla YİKOB'ların gelişimine katkı sunacak olan bu projeyi de yakından takip ediyoruz” dedi.