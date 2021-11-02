Vali Dağlı'dan aşı çağrısı

Dr. Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce yaptırmaları pandemi ile olan mücadelemize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Korona virüsü vakalarının Samsun genelindeki seyri ile aşılama çalışmalarının son durumu düzenlenen Pandemi Genel Değerlendirme Toplantısı'nda görüşüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Vali Dağlı, toplantı vesilesiyle vatandaşlara aşı çağrısını yineledi. Korona virüsüyle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu ve bu konudaki çalışmaların Samsun'da hassasiyetle yürütüldüğünü söyleyerek maske, mesafe, temizlik tedbirlerine de titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Dağlı, “Aşılarını yaptırmayan veya tamamlatmayan vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce yaptırmaları pandemi ile olan mücadelemize önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle okullarımızda başlattığımız aşılama çalışmalarına ailelerimizin destek vermesi büyük önem arz ediyor. Ayrıca sınıfı korona virüsü nedeniyle geçici kapatılan öğrencilerimizin hem kendi hem de toplum sağlığını düşünerek bildirilen süre kadar evlerinden çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.