Vali Dağlı'dan kaymakamlara 'aşılama' talimatı

Dr. Zülkif Dağlı düzenlenen değerlendirme toplantısında, mavi renge ulaşmak için ilçe kaymakamlarından aşılama çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Vali Dağlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantı ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüsüyle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları ile Kurban Bayramı güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

İldeki vaka sayılarında düşüş eğiliminin devam ettiğini ve korona virüse karşı en büyük güç olan aşılamada rakamlar ne kadar hızlı artarsa, vaka sayılarının da aynı hızla düşmeye devam edeceğini ifade eden Dağlı, aşılama çalışmalarında mavi renge ulaşmak için ilçe kaymakamlarından aşılama çalışmalarının hızlandırılmasını istedi ve vatandaşların hiç ertelemeden ilk fırsatta aşısını olması çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca, karayollarında yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle seyahatlerde artış yaşanacağını ve bununda bir geçiş noktası olan Samsun'da trafik yoğunluğuna sebebiyet vereceğini belirten Vali Dağlı, yoğunluğun etkilerinin en aza indirilerek ölümlü/yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeler doğrultusunda ilçe kaymakamlarına ve kolluk birimlerine güvenlik ve trafik tedbirlerinin alınması talimatını verdi ve vatandaşlarımızdan trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedi.