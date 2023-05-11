Vali Dağlı'dan kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

Dr. Zülkif Dağlı, kolluk kuvvetlerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Zülkif Dağlı, 01-07 Mayıs Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla, trafik hizmetlerinin yürütülmesinin planlanması ve takip edilmesi konusunda üstün gayret ve fedakarlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine başarı belgesi verdi. Vali Dağlı, Karayolları Trafik Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin de trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.