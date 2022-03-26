Vali Dağlı'dan Kuş Cenneti'ne davet: "Herkes bu doğal güzelliği görmeli"

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

Eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Kuş Cenneti'ni gezen Vali Zülkif Dağlı, Kızılırmak Deltası'nın her mevsim ayrı doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlere doyumsuz manzaralar sunduğunu, ülkenin en önemli göç yollarından birisi olduğunu ve her yıl 6-7 milyondan fazla göçmen kuşu ağırlamasının yanı sıra ülkedeki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 4 mevsim ziyaretçilerine eşsiz seyir zevki sunduğunu belirten Vali Dağlı, Samsun'a gelen misafirlerin buraya uğramadan ilden ayrılmaması gerektiğini ifade ederek, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.