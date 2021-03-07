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Vali Dağlı'dan öldüresiye darp edilen kadının küçük kızına moral

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadının küçük kızını ziyaret ederek moral verdi.


Eski kocası tarafından öldüresiye dövülen kadını hastanede ikinci kez ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ardından mağdurenin anne ve babası ile küçük kızının yaşadığı evi ziyaret etti. Moral ziyaretinde bulunan Vali Dağlı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikolojik destek ekipleriyle birlikte bundan sonra çocuğun ve ailenin yanında olacaklarını bildiren Dağlı, küçük kıza oyuncak hediye etti.

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