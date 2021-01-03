Vali Dağlı'dan vatandaşa 'tedbir' çağrısı

Zülkif Dağlı, kısıtlama sonrasında da sıcak havaya aldanmayarak tedbirlere riayet edilmesi için vatandaşa çağrı yaptı.

Vali Dağlı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Korona virüsüyle mücadele kapsamında bu hafta yılbaşını da kapsayacak şekilde uyguladığımız 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, gönülden ve hassasiyetle kurallara riayet ederek verdiğiniz katkı sayesinde başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Vaka sayıları ve hastanelerimizin yükünün azaltılması noktasında önümüzdeki günlerde çokça faydasını göreceğimizi düşündüğüm bu kısıtlama süresince elde ettiğimiz kazanımları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin de etkisiyle hafta içi rehavete kapılarak heba etmeyelim. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere, kısıtlama süresince hepimizin sağlığı ve güvenliği için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.