Vali Kaymak: “100. yıl kutlamaları yılsonuna kadar devam edecek”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamalarına katılanlara teşekkür ederek, kutlamaların yılsonuna kadar devam edeceğini söyledi.

19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Samsun'da kutlama coşkusu doyasıya yaşandı. Samsun, tarihinin en fazla siyasi liderini 1 günde ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek, Mustafa Destici, Önder Aksakal, İbrahim Çelebi ve birçok siyasinin ağırlandığı törende Samsun Valisi Osman Kaymak bir teşekkür mesajı yayınladı.

Vali Kaymak, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamalarında Samsun Valisi olarak görev yapmaktan onur duyuyorum. Bu yıl çeşitli etkinliklerle gerçekleşen 100. yıl kutlamalarımız yılsonuna kadar birçok programla devam edecek olup, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarıyla da doruğa ulaşacaktır. Amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı attıkları Samsunumuzdan, bir asır önce yokluklar içinde ve tüm zorluklara rağmen sağlanan birlik ve mücadelenin, geleceğimizin teminatı tüm gençlerimize aktarılmasıdır. Gençlerimizin de bu sorumluluk bilinciyle Milli Mücadele ruhunu Samsun'dan bütün Türkiye ve dünyaya yayacaklarına ve tarif edilemez bu coşkuyu geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz. Bu amaçla 19 Mayıs 2019 Pazar günü ana programımızla taçlanan ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama etkinliklerimize; Başta Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlama etkinliklerini 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan genelgeyle himayelerine alan ve kutlamalarımıza teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'a, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye, bakanlara, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, ilçe kaymakamlıklarına, ilçe belediye başkanlıklarına, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatı mensuplarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, katkı veren diğer kamu kurum ve kuruluş müdürlüklerine, sivil toplum kuruluşlarına, yerel, bölgesel, yaygın medya kuruluşlarına, bizleri yalnız bırakmayan değerli Samsun halkına, yurdumuzun her köşesinden gelen kıymetli misafirlere ve katkı veren herkese teşekkür eder, nice yüzyıllarımız olması dileklerimle saygılarımı sunarım.”