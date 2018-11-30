Vali Kaymak: "9 ayda, 11 bin 16 ağacı kesilmekten kurtardık"

"Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" seminerine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da sadece kamu kuruluşlarının projeye verdiği destekle; 2018 yılının ilk 9 ayında 11 bin 16 ağacımızı kesilmekten kurtarırken; 3 bin 40 varil petrol tasarrufu, 5 bin 600 megavat saat enerji tasarrufu sağlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde, "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" semineri düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminerin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, "Günümüz dünyasından çevre konuları, başta şehircilik olmak üzere ekonomi, kalkınma, teknoloji, tarım, gıda, su kaynakları, insan hakları ve turizm olmak üzere hayatımızın her alanında etkili olmaya başlamıştır. Bununla birlikte nüfus hızla yükselmiş, buna bağlı olarak da çevresel sorunlar ciddi bir biçimde artmaktadır. Bu durum, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutta hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1,3 milyar ton evsel atığın, 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Dünyada atığın yüzde 52'si depolama alanlarında depolanmaktadır. Aynı rapora göre bu alanda yapılan yıllık harcamaların ise 205 milyar dolar olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye'de 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton iken, 2015 yılına gelindiğinde bu rakamın 31 milyon tona ulaştı. 2023 yılında ise bu miktar 38 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden Türkiye'nin etkilenmemesi veya küresel değişimi dikkate almaması düşünülemez. Biz Türkiye olarak, çevre yönetimi konusunda ülkemizde birçok adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir hedefimiz var. ‘Sıfır Atık' ile insanları daha bilinçli tüketmeye, daha az atık oluşturmaya, oluşan atığı yerinde ayırmaya, ayrılan atıkların geri dönüşümünün sağlanmasına sevk eden bir yaklaşımdır. Bu projenin ülke çapına yayılması ile birlikte, 2023 yılına kadar geri kazanım oranımız en az yüzde 35'e çıkarılacak. 2030 yılına kadar da bu oranı yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Artan nüfus ve şehirleşmenin fazla atığın oluşmasına neden olduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu durum öncelikle doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi insanlığı tehdit eden hava, su ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. ‘Sıfır Atık' israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki ‘Sıfır Atık Projesi' hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığında hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulamaya geçirildi. Proje elde edilen olumlu ve güzel sonuçlarla dikkat çekerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek oldu. Proje özelinde amacımız bilinçli tüketim kültürünü teşvik etmek evde, okulda, fabrikada, hastanede, iş yerinde, otelde, eğlence merkezinde, parkta kağıdı gıdadan, camı metalden ayrıştıracak bir sistem kurmaktır. Elbette ki bu projenin başarıya ulaşması toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkmasıyla mümkün olabilir. Kurumlarımızın özellikle de Belediyelerimizin bu projeye sahip çıkması çok önemlidir. Çünkü Belediyelerimiz atık yönetim sisteminin çok önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Üniversitemizden fabrikalara, kamu kurumlarımızdan alışveriş merkezlerine, restoranlarımızdan havaalanımıza, otogar ve limanlarımıza bütün herkes atıkların düzgün ayrıştırılması noktasındaki hassasiyetlerini kurumsal bir kültüre dönüştürebilirse; toplama sistemlerini buna göre kurar ve böylece bireylerin davranışları da doğru şekillenerek kurum kültürü oluşmuş olur" diye konuştu.

Atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüştürerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanacağını dile getiren Vali Kaymak, "Örneğin 1 ton atık kağıdın geri kazanılması 17 ağacımızı kesilmekten kurtarırken; metal ve plastik atıkların geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Atık camlar yeniden cam ürünlere; plastik atıklar ise elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi pek çok malzemeye dönüşecektir. Ev ve iş yerlerimizde çokça oluşan sebze-meyve artıkları, çay posası gb. organik atıkları çöpe atmak yerine ayrı biriktirerek kompost elde edebilir ve elde ettiğimiz kompostu toprak iyileştirici olarak park ve bahçelerimizde kullanabilir, topraklarımızın verimini artırabiliriz. Tüm bu temenniler ışığında yaptığımız çalışmalar ile ilimizde sadece kamu kurumlarımızın projeye verdiği destekle 2018 yılının ilk 9 ayında 11 bin 16 ağacımızı kesilmekten kurtarırken; 3 bin 40 varil petrol tasarrufu, 5 bin 600 megavat saat enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca 6 ton atık pil ve 20 ton bitkisel atık yağın ayrı toplanması sağlanarak çevreye verebileceği zararlı etkilerin önüne geçilmiştir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından seminer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır'ın sunumu ve Sıfır Atık'la ilgili hazırlanan skeçlerin sahnelenmesiyle devam etti. Seminere ayrıca; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ünsal Ağaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.