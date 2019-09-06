Vali Kaymak Büyük Anadolu Hastaneleri'ni ziyaret etti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyük Anadolu Hastaneleri yeni hizmet binasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, Başhekim Dr. Alparslan Tuhta ve Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan ile bir araya geldi.

Büyük Anadolu Hastaneleri'nin Türkiye'deki özel hastanelerde öncü ve Samsun'un sağlık kenti olmasında büyük katkılarının olduğunu ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, ziyaret sonrası yeni hizmet binası için bir kez daha memnuniyetlerini dile getirerek, başarı diledi. Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten de, Vali Kaymak'a yapmış olduğu ziyaret ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.