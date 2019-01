Vali Kaymak: “Çocuklarımız önce iyi bir insan olacak”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda “2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi. 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım videosunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan '2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız tarafından paylaşılan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak tüm programları planlamak üzere çalıştaylar tertip edilmiştir. Biz de 17 ilçemizin tamamında geçtiğimiz hafta sonu çalıştaylar düzenledik. Yaptığımız faaliyetler ile bir çatı olan bir vizyon olan Samsun ölçeğinde, ilçelerimiz ölçeğinde ve okullarımız ölçeğinde bu belgeyi nasıl uygulayabiliriz bunu değerlendiriyoruz. Samsun olarak bu vizyona nasıl renk katabiliriz. Ufkumuzu bu belgeye göre nasıl yönlendirebiliriz işte bütün bunların beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan yaptığı konuşmasında, “Okullarımızın artık büyük bir altyapısı çözülmüş durumdadır. Önceden 70-80 kişilik sınıflarda ders yapılırdı. Şimdi ise 25 kişilik sınıflarda ders yapıyoruz. Türk milli eğitim sisteminin amacı manevi milli gelenekleriyle barışık hem de çağın gerektirdiği teknolojiyi üretebilen ve etkin bir şekilde kullanılabilen bir nesil yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Değerli arkadaşlar, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Samsunumuz için inşallah çok güzel sonuçlar çıkaracaktır diye düşünüyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim: Yeni Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey atandıktan sonra eğitim konusunda büyük bir umut, ümit ve ışık oluşturdu. 2023 Eğitim Vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açıkladıktan sonra Türkiye'nin her tarafından büyük bir destek geldi. Gerçekten bu havanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şu an bana göre dönemecin başındayız. İnşallah arkadaşlar bu çalıştay yeni bakanımız ve yeni vizyon ile Türkiye'yi artık gerçekten emin adımlarla yol alan, gerçekten güçlü Türkiye'nin güçlü bireyleri oluşturma konusunda bizlere umut vermektedir. Arkadaşlar, ben 25 yıllık kaymakamım ve 4 yıldır valilik yapıyorum. Benimde çocuklarım var. Ben de bir veliyim. Bu eğitim serüvenini birlikte yaşıyoruz. Hepimiz zaman zaman okullardaki öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara şahit oluyoruz. Hepimizin eğitim hakkında söyleyeceği bir şeyler var. O anlamda bugün bu çalıştayda herkes tecrübelerini anlatsın, düşüncesini rahat bir şekilde ortaya koysun ve çıktıları hep birlikte yorumlayalım. Sahada insanları dinleyerek onlar üzerinden yorum yaparak bir sonuca varıp doğruyu keşfetmek çok önemlidir. Arkadaşlar Samsun'da biliyorsunuz 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında ‘ben de 50 kişilik sınıflarda okudum' demişti. Aslında bazen binada çok önemli değil ama içini dolduracak öğretmen ve öğrenci önemlidir. O anlamda öğretmenlerimizin yetişmesi çok önemlidir. Bunun yanında okul, veli ve öğretmen eğitimlerini çok önemsiyoruz. Samsunlu velilerimiz ve öğretmenlerimiz çok bilinçliler. Arkadaşlar ben Samsun'a geçen sene geldiğimde Milli Eğitim Müdürümüz çok kıymetli projelerden bahsetti. İnanın duygulandım. Projeler arasında Türkiye'ye örnek olacak projeler olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse Maarif Hareketi ve Samsun İçin Okuma Vakti'dir. Bizler akademik başarıyı önemsiyoruz fakat onun yanında çocuklarımızın doktor, avukat ve iyi mühendis olmasının yanında iyi bir insan olsun diyoruz. Allah'tan korkmayan vatan millet duygusu olmayan doktor, avukat, mühendis veya herhangi bir meslek sahibi istemiyoruz. Çocuklarımızın akademik başarısı elbette olacak ama önce iyi bir insan olacak. Bunu hep birlikte çocuklarımıza verebileceğimize inanıyorum. Akademik yönden Samsunumuz ilk 20'lerin içerisinde ama Samsun'un ilk 10'un içerisinde olması gerekmektedir. Samsun'a yakışan budur. Samsun'da çok olumlu bir hava var bu olumlu hava inşallah her yönüyle başarıyı yaşayacaktır. Gelecek güçlü Türkiye'nin bireylerini inşallah buralardan çıkaracağız. 2023 Eğitim Vizyonu'nun içini bizler dolduracağız. Bunu da projeler üreterek yapacağız. Samsun'da üniversitemiz ile toplam 300 bin üzerinde öğrencimiz bulunmaktadır. Gerçekten bu bize büyük imkânlar sunuyor. Bu imkânları değerlendiremezsek, bu imkânları kendi hallerine bırakırsak bunun bütün sorumluluğu bizde olur. O anlamda hep birlikte el ele vererek biz öğrencilerimizi iyi yetiştirirsek daha ileriye götürerek vatan millet duygusu daha yüksek, geleceğin bilgileri ile donanmış, kendine güvenen ve çağı okuyabilen gençler yetiştirme konusunda inşallah bu toplantılar bize rehberlik edecektir. Bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Toplantıya katılım sağlayan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından; Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek için Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim, Ölçme ve Değerlendirme, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi, Okulların Finansmanı, Teftiş ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim, Özel Yetenek, Yabancı Dil Eğitimi, Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm, Erken Çocukluk, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Öğretim ve Hayat Boyu Öğrenme konulu başlıklı oturumlara geçildi.

Çalıştaya ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.