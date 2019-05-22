Vali Kaymak: “Devletimiz şehit yakınlarının her zaman yanındadır”

Şehit yakınları kimseye muhtaç değillerdir. Devletimiz her zaman yanındadır” dedi.

Canik Kaymakamlığınca şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna iftar verildi. Meşe Tesisleri'nde düzenlenen iftara katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti. İftardan sonra konuşan Canik Kaymakamı Mahmut Halal, şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

"Şehit aileleri seçilmiş insanlar"

Vali Kaymak ise şehitlerin bu vatanın birliği, memleketin ve çocukların geleceği için şehit olduğunu belirterek, “Hep şunu söylüyoruz: Şehitlik Rabb'imizin emri. Şehitlik herkese nasip olmuyor. Ben şehit ailelerinin seçilmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlere sabırlar versin. Tabii, gazi kardeşlerimizde bu memleketin birliği, beraberliği, düzeni ve huzuru için yaralandılar. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Bundan sonraki yaşamlarında Allah sağlık sıhhat versin” diye konuştu.

“Milli Mücadele hala devam ediyor”

İki gün önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlattıkları tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Vali Kaymak, “Şuna inanıyoruz: 100 yıl önce başlayan Milli Mücadele hala devam ediyor. Bu güzel coğrafyada ve topraklarımızda gözü olan uluslararası güçler var. Bizim zayıf anımızı arıyorlar. Onun için bizim bir ve beraber olmamız gerekiyor. Ülkemizin birliği, dirliği için dua edelim. Allah hainlere fırsat vermesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“Şehit yakınları kimseye muhtaç değildir”

Devletin son on beş yıl içerisinde sosyal güvenlik alanında çok ciddi değişiklikler yaptığını ifade eden Vali Kaymak, “Özellikle şehit yakınlarının sosyal hakları konusunda iyileştirilmeler yapıldı. Şehit yakınları bizim için çok kıymetli ve onurlu insanlardır. Şehit yakınları kimseye muhtaç değildir. Devletimiz her zaman yanındadır. Kamu görevlilerimize şunu öneriyorum. Lütfen şehit yakınlarımızı baş tacı yapalım ve kesinlikle onları incitmeyelim. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Maddi olarak bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Ama şehit yakınlarının asıl ihtiyacı hatırlanmak. Bölgelerimizdeki şehit mezarları türbelerimizdir. Şehitlerimiz, memleketimizin bizi ayakta tutan dinamikleri. Şehit mezarlarını ziyaret etmek gerçekten kıymetli ve kutsaldır” ifadelerini kullandı.

İftar programına ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve ilçe protokolü katıldı.