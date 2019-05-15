Vali Kaymak: “Engelli vatandaşlarımız hayatın her alanında var”

Artık engelli vatandaşlarımız hayatın her alanında var” dedi.

Samsun Valiliği'nce, Ampute Milli Takımı oyuncularına ve engelli vatandaşlara iftar verildi. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'ndaki iftar yemeği programı öncesi, engelli kız çocuğu Elif Öztürk ilahi, engelli kız çocuğu Elif Bayrak ise Kur'an-ı Kerim ve şiir okudu.

“Engelliler evlerine kapanmasın”

Burada açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un engelli vatandaşlar için çok güzel imkanlara sahip bir il olduğunu söyledi. Devlet, valilik ve belediyeler olarak engelli vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Kaymak, “Devletimiz son yıllarda engellilerle ilgili sosyal haklarda çok ciddi değişiklikler ve gelişmeler yaptı. Artık engelli vatandaşlarımız hayatın her alanında var. O yönüyle devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz engellilerden şunu istiyoruz. Evlerine kapanmasın, hayatın içinde olsun, neler yapabileceklerini ve hayallerini gerçekleştirebileceklerini insanlara göstersinler. O yönüyle engelli sporcu kardeşlerimizin bende yeri çok daha farklı. Onlar içeri kapanmıyorlar ve yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Cesaret bilekte değil yürektedir”

Ampute Milli Takımı sporcularıyla gurur duyduklarını kaydeden Vali Kaymak, “Dünya ikincisi ve Avrupa birincisi olan Ampute Milli Takımı sporcularımızı, ailelerini ve onları çalıştıran antrenörlerimizi, tebrik ediyorum. Onları kutluyorum. Bizleri ve ülkemizi gururlandırdılar. Önümüzdeki senelerde onlardan daha nice şampiyonluklar bekliyoruz. Bizlere milli duygunun, milli mücadele ruhunun nasıl yaşatılacağını gösterdiniz. Allah yollarınızı açık etsin. Arkadaşlar demek ki, cesaret bilekte değil, yürektedir. Allah yüreğinizi daim eylesin” diye konuştu.

Vali Kaymak konuşmasının ardından engelli vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katılan doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan, perspektif tekniğiyle çizdiği resmi Vali Kaymak'a takdim etti.

İftar programına ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu da katıldı.