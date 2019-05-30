Vali Kaymak, heyelan bölgesini inceledi

Samsun'da ve ilçelerinde geçen günlerde şiddetli yağışlar yaşandı. İl merkezinde ve ilçelerde aşırı yağışlardan dolayı sosyal hayat olumsuz etkilendi. Ayvacık ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, Ayvacık ilçesinde yaşanan aşırı yağış sonucu heyelan meydana gelen ve ilçeyi Samsun'a bağlayan tek yol olan Ayvacık-Çarşamba yolu Meşelidüz mevkisinde incelemelerde bulunarak, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.