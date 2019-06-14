Vali Kaymak: “Karne, sadece öğrencinin değerlendirilmesi için bir vasıta değil”

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklama yapan Vali Kaymak, “2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Bugün ilimizde, bin 73 okulda düzenlenen törenlerle 245 bin 40 öğrencimiz karne aldı. Karne, sadece öğrencinin değerlendirilmesi için bir vasıta değildir. Aynı zamanda öğrencinin merkezinde olduğu tüm eğitim bileşenlerinin değerlendirilmesinin de bir yoludur” dedi.

Açıklamasında öğretmenlere seslenen Vali Kaymak, “Değerli öğretmenler; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven; devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek konusundaki çabalarınız takdire şayandır. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Bu bilinçle gayret gösteren sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Başarılı ve mutlu çocuklar huzurlu ve sevgi dolu aile ortamlarında yetişirler”

Kaymak şöyle devam etti: “Değerli veliler; çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için türlü fedakârlıkları gösterdiniz. Artık sizler de çocuklarımız da bir tatili hak etti. Karneler çocuklarımızın bir yıl boyunca yaptıklarının muhasebesi değildir. Çocuklarımız her türlü değerlendirmenin üstünde bir değere sahiptir. Önemli olan kırmadan dökmeden eksiklerimizi tespit etmek ve gidermek için gerekli çalışmaları yapmaktır. Unutmayalım ki, başarılı ve mutlu çocuklar huzurlu ve sevgi dolu aile ortamlarında yetişirler.”

Tatiller fırsat

Öğrencilere de seslenen Samsun Valisi, “Sevgili Öğrenciler; uzun ve yorucu bir okul dönemini bitirdiniz. Karne günü geldi çattı ve sabırsızlıkla beklediğiniz yaz tatili başlıyor. Bol bol eğlenin, spor yapın ve enerji depolayın. Bireysel, teknolojik oyunlardan ziyade geleneksel oyunlarımızla sosyalleşin. Ancak tatil sadece bunlardan ibaret olmasın. Tatiller, dinlenmeniz ve eğlenmeniz için bir fırsat olduğu kadar, kendinizi geliştirmeniz, eksik yönlerinizi telafi etmeniz ve yeni döneme daha motive bir şekilde hazırlanmanız için de bir fırsattır. Kitaplar sayesinde uzun yolculuklara çıkın. Böylece başarı basamaklarını hızla tırmanın. Ben bu vesile ile başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza sağlıklı, mutlu bir tatil diliyorum” ifadelerini kullandı.