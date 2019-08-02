Vali Kaymak: “Kavak Samsun'un mahallesi gibi olacak”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Konumu, yatırım alanları, büyüyen yapısı ile Samsun'un genişleme alanı olan Kavak çok yakında kentin bir mahallesi gibi olacak” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu ziyarette konuşan Vali Kaymak, Kavak'ın geleceği parlak bir ilçe olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu tebrik ederek yeni 5 yıllık döneme ilişkin çalışmaları için başarılar dileyen Vali Kaymak, Kavak'ın stratejik konumu ve hızla gelişen yapısı ile Samsun'un ön önemli ilçesi olduğunu belirtti. Kaymak, “Kavak Samsun'un parlayan yıldızı ve kentin genişleme alanı. Kavak'ın gelecek 20 yıl sonrasını gözeterek istişare içinde alınacak kararlar ile yapılacak projeler başarı getirir” diye konuştu.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun geçen beş yıllık dönemde ilçeye güzel hizmetler kazandırdığını ve neticede halk tarafından kendisine yeniden görev verildiğini anlatan Vali Kaymak, Kavak'ın bundan sonra da kazanacağı yatırımlarla çok daha ileri noktalara ulaşacağını kaydetti. Kaymak, “Samsun'un gelişim noktası artık Kavak. Hızlı tren gelecek. Yılsonunda yük treni çalışmaya başlayacak. Yani tüm bunlarla birlikte Kavak artık Samsun'un bir mahallesi gibi olacak. Ayrıca yazın Samsun'da sıcaktan bunalan insanlar nefes almaya buraya gelecek. Çünkü Kavak, Samsun'un bir yaylası” şeklinde konuştu.

“Bizim sevdamız Kavak”

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da yeni ilçede bugüne kadar herkesi ve her kesimi kucaklayan bir anlayış içinde görev yaptığını ve bundan sonra da öyle olacağını ifade ederek, “Bizim sevdamız Kavak. Tüm mesaimizi hatta günümüzü ilçemize nasıl hizmet ederiz en iyisini nasıl yaparız düşüncesi içinde geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz tüm projelerimizi önce halkımızın görüşüne sunuyor sonra hayata geçiriyoruz“ açıklamasında bulundu.

Vali Osman Kaymak daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan Kavak OSB Camisi'nin açılışını yaptı. Vali Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, iş adamları ve ilçe halkının katıldığı buradaki törende de camilerin İslamiyet'in yaşandığı birer kültür merkezleri olduğunu söyleyerek herkesin buralardan istifade etmesini istedi.

Cami Yaşatma Dernek Başkanı iş adamı Osman Abanoz da, “Kavak OSB'ye yaklaşık 800 kişilik modern bir ibadethane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da Kavak OSB'ye böyle bir eser kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada hayırsever insanlarımızın emekleri ile yaptırılan bu cami Organize Sanayi Bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Bizler yatırımcının her zaman yanındayız yeter ki gelip burada yatırım yapsınlar. İnsanımıza iş aş sağlasınlar” ifadelerini kullandı.