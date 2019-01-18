Vali Kaymak: “Meslek lisesi mezunları işsiz kalmıyor”

Samsun'da bin 73 okulda toplam 245 bin 40 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Canik Hasköy Cumhuriyet İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi.

“Veliler rehber öğretmenlerin uyarılarını dikkate alsın”

Velilerin lise seçiminde rehber öğretmenlerine danışması gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Burada ilköğretim okuluyla ilgili bir karne törenindeyiz ama önemsediğimiz hususlar da var. Genelde ilkokulu bitiren çocuklarımız meslek seçimi konusunda Anadolu lisesi ve fen lisesi konusunda zorlanıyorlar. Aslında şu anda Türkiye'de meslek okulları çok önemli. Lütfen çocuklarınızın hangi okula gideceği konusunda rehber öğretmenlerini dinleyin. Okul müdürünün yönlendirmesini izleyin. Çocuğun yapamayacağı konularda onlara baskı oluşturmayınız. O yönüyle meslek liselerinin ilimizde artmasını çok önemsiyoruz. Maalesef geçen sene Samsun'daki velilerimizin çoğu ‘çocuklarımızı Anadolu lisesine göndereceğiz' diye bizi zorladılar” diye konuştu.

“Üniversite mezunlarına iş bulamıyoruz ama bir meslek lisesini bitiren boş kalmıyor”

Üniversite mezunlarının iş bulamamasına rağmen meslek lisesi mezunlarının hemen iş bulduğuna dikkat çeken Vali Kaymak, “25 yıllık kaymakamlık geçmişim var, 4 yıldır da valilik yapıyorum. İnsanlar geliyor, bizden iş istiyor. ‘Sayın Valim ne iş olursa olsun çalışırım' diyorlar. Ne mezunusun diye sorduğumuzda, ‘lise mezunuyuz' diyorlar. Meslek lisesi mezunu olanlar hemen iş bulabiliyorlar. Üniversite mezunlarına iş bulamıyoruz ama bir meslek lisesini bitiren boş kalmıyor. Özellikle Samsun'da bir meslek lisemizi ziyaret ettik. Mezunlarını sordum. Hepsi istisnasız işe girmişler, boşta kalan yok. O yönüyle lütfen illa da çocuğum üniversite bitirsin diye çocuğu zorlamayalım. Okullardaki rehber öğretmenler bu konuda çok yetenekli. Son yıllarda çok gelişmiş testler ve teknikler var. Sizin çocuğunu tabiri caizse sizden daha iyi biliyor. Çocuğumuzun en iyi eğitimi almasını hepimiz istiyoruz. Hepimiz çocuğumuzun ODTÜ ve Boğaziçi'nde okumasını istiyoruz ama Allah herkese bir kabiliyet verir. Çocuk bunu yapamıyorsa çocuğa baskı oluşturmayalım. Mühim olan çocuğa işi en iyi yapacağı mesleğin seçilmesidir. Lütfen bu sene sonunda ortaokuldan liseye geçiş aşamalarında lise tercihlerinde rehber öğretmenleri dinleyelim” şeklinde konuştu.

Coşkun Esen: “Karneler sadece çocuklarımıza değil, hepimize verildi”

Çocuklara verilen karnelerden herkesin sorumlu olduğunun altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şunları söyledi:

“Vermiş olduğumuz karneler sadece çocuklarımıza vermiş olduğumuz karneler değil, aynı zamanda ebeveynlerine, öğretmenine, müdürüne ve il milli eğitim müdürüne kadar verilmiş bir belgedir. Başta kendim olmak üzere tüm öğretim görevlileri bu süreci bir anlamda kazandırdıklarımızı ya da kazandıramadıklarımızı beraber görme fırsatı olarak değerlendireceğiz. Karneler çocukların, ‘bana hangi konuda yardım etmeniz gerekiyor' sorusunun cevabı niteliğindedir. Karnelere baktığımızda ben il milli eğitim müdürü olarak çocuklara ne kadar yardım etmeliyim ve neler yapmalıyım onu görüyorum. Ebeveyn baktığı zaman anne baba olarak hangi yardımı yapmaları gerektiğini görürler. Öğretmenler de baktığında hangi kazanımları ulaştırabilmiş ya da ulaştıramamış bunu görmelidir. Karne, sadece öğrenciye verilmiş bir takım sayısal ifadelerden ibaret bir belge değildir.”

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttılar.

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ise ikinci dönem 4 Şubat'ta başlayacak.