Vali Kaymak: “Sağlıkta şiddetin temelinde iletişim bozukluğu var”

Lütfen hizmet ederken insanlardan tebessümü esirgemeyelim. Bunu yapıyorsunuz ama zaman zaman şiddete maruz kalıyorsunuz. Bunu kesinlikle reddediyoruz ama bunun temelinde mutlaka iletişim bozukluğu oluyor” dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı programı gerçekleştirildi. Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe, sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, önce insan ilkesiyle gece-gündüz özveriyle çalışan hekimlerin ve sağlık hizmetlerin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kendileriyle hiçbir tanışıklığı olmadan binlerce insanı sanki kendi ailelerindenmiş gibi muayene ve tedavi eden fedakar sağlık çalışanlarının bayramını kutladığını ifade etti.

“6 binin üzerinde kara ambulansımız var”

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da Türkiye'de sağlık hizmeti alanında ülke genelindeki diğer alanlarda olduğu gibi ülkenin gelişmesi ve kalkınmasıyla bir gelişme sağlandığını ve sağlanmaya devam edeceğini kaydetti. 2002 öncesi ve sonrasında sağlık alanında ülkenin kat etmiş olduğu mesafeyi 2-3 örnek bile gösterdiğine dikkat çeken Demircan, “2002 yılında Türkiye'nin sahip olduğu ambulans sayısı 490'lardaydı. Yani 500 değildi. Şu anda ise 6 binin üzerinde kara ambulansımız var. Bunların içerisinde kar ambulansları da var. Deniz ambulansımız var. 18 tane helikopterimiz var. 4 tane uçak ambulansımız var. Türkiye bunları elde etti” diye konuştu.

“Lütfen hizmet ederken insanlardan tebessümü esirgemeyelim”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise vatandaşların her alanda kaliteli hizmet istediğine işaret ederek, “Vatandaş sıraya girmeden hizmet istiyor. Sıraya girdiği zaman da tatlı dil ve güler yüzle hizmet yapılmasını istiyor. O yönüyle sağlık çalışanlarından en önemli beklentimiz tatlı dil ve güler yüz. Lütfen hizmet ederken insanlardan tebessümü esirgemeyelim. Bunu yapıyorsunuz ama zaman zaman şiddete maruz kalıyorsunuz. Bunu kesinlikle reddediyoruz ama bunun temelinde mutlaka iletişim bozukluğu oluyor. Doktor yorgundur ya da sıra vardır. Bunları azaltmaya gayret ediyoruz ama bu sabır istiyor. Bunu gösterdiğiniz zaman sorunlar çözülecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve protokol üyelerince hekimlik mesleğinde 40 yılını tamamlayan doktorlara teşekkür belgesi verildi. Protokol üyelerince pasta kesimi yapılması ve Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile program sona erdi. Programa ayrıca, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, hastane personeli, hekimler ve öğrenciler katıldı.