Vali Kaymak: "Samsun bir günlüğüne Türkiye'nin başkenti olacak"

Samsun Valisi Osman Kaymak, bağımsızlığın yıldönümü olan 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önemli siyasetçiler ve bürokratları ağırlayacaklarını ve bu nedenle Samsun'un bir günlüğüne Türkiye'nin başkenti olacağını söyledi.

Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ve PTT Genel Müdürlüğü'nce, 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “100. yılda 100 bin kartpostal” projesi hazırladı. Samsun halkının sahiplendiği ve hayata geçirilen projedeki amaç, 100. yılı coşkusunun ülkemizle beraber tüm dünyaya taşınması ve 19 Mayıs'ta bağımsızlığa ilk adımın atıldığı Samsun'un tarihi öneminin bir kez daha vurgulanması.

"100. yılda Samsun'da Vali olmaktan gurur duyuyorum"

PTT Samsun İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, bağımsızlığın yıldönümü olan 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önemli siyasetçiler ve bürokratları ağırlayacaklarını ve bu nedenle Samsun'un bir günlüğüne Türkiye'nin başkenti olacağını vurguladı. 100. yılda Samsun'da Vali olmaktan ve bu önemli tarihi ana tanıklık etmekten gurur duyduğunun altını çizen Vali Kaymak, “Cumhuriyet kolay kurulmadı. Aynı bugün olduğu gibi atalarımız-dedelerimiz bizler gibi bir araya gelip, ülkemizin bu günlere gelmesini sağladı. Bugün de Samsun'da bu birlikteliği görmekten, Samsun'un bu ana ev sahipliği yapmasından mutluluk duyuyorum. PTT Genel Müdürlüğümüz 100. yıl anısına 100 bin kartpostal bastırarak hem 100. yılı kutluyor hem de 100. yıl coşkusunu Türkiye ve dünyaya duyuruyor. 100 bin adet basılan ve ücretsiz olarak dağıtılacak kartpostalları tüm Samsunluların yurt içinde ve dışında olan yakınlarına göndermelerini ve bu coşkuya ortak olmalarını bekliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Kaymak ve beraberindekiler, 100. yıl için özel tasarlanan pullar ile kartpostalları gönderdi. Törene ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, PTT Baş Müdürü Rahmi Candan katıldı.

19 farklı tasarımı yapılan kartpostallar ücretsiz dağıtılacak

Kartpostallarda Samsun Fotoğraf Sanatları Derneği (SAMFAD) fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflar kullanılarak 19 farklı tasarımda hazırlanan kartpostallar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca kartpostallar Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, PTT işyerleri ve alışveriş merkezlerinden ücretsiz temin edilebilecek. Kutlama mesajları yazılan kartpostallar, vatandaşlar tarafından PTT işyerlerinden ulusal ve uluslararası istedikleri adreslere postalayabilecek.