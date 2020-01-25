Vali Kaymak: " 'Samsun Okuma Vakti' ile kitap okuma oranında yüzde 90 artış sağladık"

Samsun Valisi Osman Kaymak, 'Samsun Okuma Vakti' isimli proje ile kitap okuma oranında yüzde 90 artış sağladıklarını söyledi.

Samsun'da kütüphane ve müzeler ziyaretçiyle doldu taştı. Açıklanan istatistik verilere göre 2019 yılında il genelindeki 14 kütüphaneden 427 bin 543 okuyucu yararlandı. Ödünç alınan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 177 bin 953 oldu. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise yüzde 30,6 artışla 74 bin 685 oldu.

2019 yılında en fazla okuyucuya hizmet veren kütüphaneler 79 bin 573 kişiyle İlkadım Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi, 77 bin 440 kişiyle Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ve 71 bin 120 kişiyle Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Ödünç verilen kitap sayısında ise Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi 29 bin 294, Çarşamba İlçe Halk Kütüphanesi 25 bin 909, Terme İlçe Halk Kütüphanesi 18 bin 494 ve İlkadım Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi 18 bin 392 sayısıyla başı çekti.

Müzeler ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 artışla 116 bin 890 kişi tarafında ziyaret edildi. 2019 yılında Gazi Müzesine 103 bin 493, Bafra Müzesine 13 bin 387 ziyaret oldu.

'Samsun Okuma Vakti' ile yüzde 90 artış

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “İlimizde uygulamaya koyduğumuz 'Samsun Okuma Vakti' projesi ile başlattığımız okuma seferberliğinin meyvelerini almaktayız. Gerek öğrencilerimizde gerekse velilerimizde okuma kültürünün gelişmesi amacıyla her akşam saat 20.00'de kitap okuyoruz. Bu sayede ilimizdeki kitap okuma oranında yüzde 90 artış sağladık. Yapılan tüm araştırmalar ilimizde okuma farkındalığının arttığını göstermektedir. Bu yıl “Samsun Okuma Vakti” projesini önümüzdeki günlerde yapacağımız lansmanla farklı bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Gazi İl Halk Kütüphanesi yakında açılıyor

Yenilenen Gazi İl Halk Kütüphanesinin yakında hizmete alınacağını duyuran Kaymak, “Samsun Gazi İl Halk Kütüphanemiz, modernize edilmek üzere 2018 yılının Şubat ayında yıkılmıştı. Yerine 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphanemiz tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda hizmete alacağız. Şehrimizin kültür hayatına çok önemli bir katkı sağlayacak kütüphanemiz, 120 bin kitap kapasiteye sahip olacaktır. Kütüphanemiz kullanıcı odaklı olarak dizayn edildi. Kütüphanemizde konferans salonu, fuaye alanı, koleksiyon odası, okuma araştırma salonu, çocuk kütüphanesi, Samsun kitaplığı bölümü ve süreli yayın bölümü olacak. Kütüphanemiz her yaş grubuna hizmet verebilecek konfora ve donanıma sahip. Yeni kütüphanemiz inşallah gençlerimizin ve öğrencilerimizin uğrak mekânlarından birisi haline gelecek. Eğitim ve kültür kenti vizyonu ile Samsunumuz yeni kütüphanesiyle bu alanda potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek ve okuyucu ile yararlanıcı sayısına ciddi katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.