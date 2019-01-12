Vali Kaymak: "Samsun'da 110 milyon lira evde bakım ücreti ödendi"

Samsun Valisi Osman Kaymak, hükümetin yapmış olduğu değişikliklerle ve çıkardığı yasalarla insanların rahat bir şekilde evde bakım ücreti aldığını belirterek, "Samsun'da bir yıl içerisinde evde bakım ücreti olarak 110 milyon lira para ödüyoruz" dedi.

Sakatlar Derneği (TSD) Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu Toplantısı, TSD Samsun Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Tesisinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarına inandığını söyledi. Hakyemezoğlu ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın engellilerin halinden anladığını ve engellilerle iç içe olduğunu vurguladı.

"Bizim zihnimizde birşey yok"

TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 şubenin faaliyetlerini hızlı bir şekilde yürüttüğünü aktardı. Boyraz, "Devlet İstatistik Kurumunun rakamlarına baktığımızda bugün itibariyle ülkemizde 9 buçuk milyon engelli yaşadığı söyleniyor. Yani ülke nüfusunun yüzde 12,29'u diyor. Ancak sosyal alanlara, eğitim alanlarına, istihdam alanlarına, kamusal alanlara baktığımızda biz engelli bireyi adeta mum ışığında arar gibi arıyoruz. Biz ne suç işledik? Kimimiz ülkemizin bayrağı yere düşmesin diye engelli olduk, kimimiz doğuştan engelli olduk, kimimiz trafik kazasında engelli olduk, kimimiz doktorsuzluktan engelli olduk, kimimiz yanlış tedaviden engelli olduk. Yaşam eşit bir şekilde herkesin hakkı. Bizler evlerimizde mahpus hayatı yaşarız, ebeveynlerimiz bizim gönüllü gardiyanlarımız. Bizim artık cezamız bitsin, biz ev hapsinden çıkalım. Halkın içinde esnaf olalım, okuyalım, öğretmen olalım, vali olalım, kaymakam, bakan olalım. Bizim zihnimizde bir şey yok, önümüze konulan engeller var” dedi.

"Samsun örnek bir kent"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise hükümetin yapmış olduğu değişikliklerle, çıkardığı yasalarla insanların rahat bir şekilde evde bakım ücreti aldığını aktardı. İstihdam imkanları, eğitim ve sağlık konularında gerçekten büyük gelişmelerin kaydedildiğini ifade eden Vali Kaymak, “Samsun'da bir yıl içerisinde evde bakım ücreti olarak 110 milyon lira para ödüyoruz. Bunlar büyük rakamlar. Hükümetimizin son yıllarda sosyal güvenlik anlamında yapmış olduğu değişikliklerle Türkiye diğer ülkelerin çok ilerisinde. Avrupa'daki ülkeler sosyal güvenlik harcamalarını karşılayamadıkları için kısmaya başladı. Biz de her gün yeni bir ihtiyaçlara karşın program ortaya koyuyoruz. İnsanımızı yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Samsun da bu yönüyle örnek bir kent. Samsun'un caddelerinde, sokaklarında gezdiğinizde bu erişilebilirlik hizmetlerini görüyorsunuz. Samsun o yönüyle çok güzel bir seviyeye kavuşmuş bir il. Eksiklik varsa da hep birlikte bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Önemli olan gönüllerdeki engellerin kaldırılması. Biz yöneticilerin, sorumluluk sahibi insanların engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Samsun bu konuda önemli bir mesafe katetmiş bir kent"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir de hükümetin dünya ortalamasının çok üzerinde her anlamda yasaları çıkardığını ve uygulamayı da çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydetti. 2005 yılında bir düzenleme yapıldığını ve 2007 yılında da BM tarafından bir düzenleme yapıldığını aktaran Demir, “Biz o düzenlemeyi 2009 yılında yasalaştırdık. Samsun bu konuda önemli bir mesafe katetmiş bir kent. Bu tesis bunun en önemli örneklerinden bir tanesi zaten. Samsun ve ilçelerinde hem karar mekanizmalarında hem proje üretimlerinde hem de uygulama alanında engelli vatandaşlarımızı sorumluluk almaya ve hizmet üretmek anlamında istifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Engelli vatandaşlarımız için kampüs planlıyoruz"

Göreve gelmesi halinde gerçekleştireceği bir projeyi de açıklayan Demir, “Engelli vatandaşlarımız için bir kampüs planlıyoruz. Buradaki tesisin bir ileri safhasını düşünün sosyal, eğitim, sanat, kültür ve birçok alanda engellerin kendini ifade edebilecekleri bir yer. Konferans salonları, sergi alanları, iş atölyeleri olan bir projeyi hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

Toplantıya ayrıca Karadeniz Bölgesi TSD Şube Başkanları ve üyeleri katıldı.