Vali Kaymak: “Samsunspor'un bu acısı tüm Türkiye'nin ortak acısıdır”

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da geçirdiği kazanın 30. yılı dolayısıyla açıklama yapan Vali Osman Kaymak, “Samsunspor'un bu acısı sadece Samsunluların değil tüm Türkiye'nin ortak acısıdır” dedi.

Samsun Valisi Kaymak açıklamasında, “20 Ocak, Samsunsporumuz'un ay-yıldızlı bayrağımızdan aldığı kırmızı ve beyaz renklerine ‘siyah' rengin de eklenmesine neden olan o elim kazanın yıldönümüdür. Bundan tam 30 yıl önce Samsunumuzu olduğu kadar tüm ülkemizi de derinden etkileyen üzüntü verici bir trafik kazası yaşadık. Tarifsiz acı yaşadığımız bu olayda hayatını yitiren, spor şehitlerimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyorum. Ülkemiz futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen bu kazanın ardından Samsunsporumuza olan sevdaları hiçbir zaman sonlanmayan tüm isimleri de saygıyla anıyorum. Futbolu damarlarına kadar işlemiş bu şehrin kalbi 20 Ocak'ta büyük yara aldı. Samsunspor'un kara günü olarak bilinen bu tarih bizlere her yıl o acıyı maalesef tekrar yaşatıyor. Samsunspor'un bu acısı sadece Samsunluların değil, tüm Türkiye'nin ortak acısıdır. Bizler o gün hayatını kaybedenleri hiç unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acı gün, sadece Samsunsporumuz'a emek verenlerin değil, tüm spor camiamızın hafızasında yaşamaktadır ve yaşayacaktır. İçimizi yakan böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, yıllar önce hayatlarının baharında bize veda eden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.